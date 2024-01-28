Синоптики: Погода на следующей неделе удивит белорусов

Синоптики: Погода на следующей неделе удивит белорусов1
- 28.01.2024, 15:51
- 4,164
Где будет до +9°C?
Погода в Беларуси продолжает удивлять — начало февраля, судя по прогнозам синоптиков, будет совсем не «лютым», а местами даже по-весеннему теплым.
Какие температуры пообещали метеорологи и кому из белорусов можно будет достать более легкую верхнюю одежду на неделе с 29 января по 4 февраля?
В ближайшие три дня — от -10°С до +6°C
По информации Белгидромета, в понедельник 29 января на погоду в стране повлияет антициклон с центром над южными районами Беларуси. В целом должно они спрогнозировали:
Облачно с прояснениями.
Преимущественно без снега и дождей.
Туман и слабый гололед.
Без сильного ветра.
Температура в Беларуси ночью: от +1°С по западу до -12°С по востоку.
Температура днем: от -3°С до +3°С.
Во вторник 30 января Беларусь окажется в области влияния повышенного атмосферного давления.
Без существенных осадков.
Слабые туман и гололед, гололедица.
Ветер умеренный.
Температура ночью: от -1°С до -8°С, по юго-востоку при прояснениях до -10°С.
Температура днем: от -2°С по юго-востоку до +5°С по западу республики.
В среду 31 января, как отметили в Белгидромете, «сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем в северо-западных районах республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела».
В основном без осадков, дожди днем местами по северо-западу Беларуси.
Слабые туман и гололед, гололедица.
Ветер умеренный.
Температура ночью: от -1°C до -8°C.
Температура днем: -1°C до +6°C.
По предварительному прогнозу известного белорусского синоптика Дмитрия Рябова, в четверг 1 февраля ожидаются:
Мокрый снег, дождь.
Туман.
Ветер порывистый, временами сильный порывистый.
Температура ночью: от -3°C до +3°C.
Температура днем:+1°C до +4°C.
В пятницу, по его словам, на погоду в Беларуси продолжат влиять атмосферные фронты и более теплые воздушные массы с запада Европы. Поэтому также возможны:
Осадки (мокрый снег, дождь);
Туман.
Порывистый ветер.
Температура ночью: от -3°C до +3°C.
Температура днем: от +4 до +9°C.
Что касается выходных, то, предварительно, 3-4 февраля:
температура ночью: от +2 до +7°C;
температура днем: от -1°C до +7°C.