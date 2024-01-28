Синоптики: Погода на следующей неделе удивит белорусов 1 28.01.2024, 15:51

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Где будет до +9°C?

Погода в Беларуси продолжает удивлять — начало февраля, судя по прогнозам синоптиков, будет совсем не «лютым», а местами даже по-весеннему теплым.

Какие температуры пообещали метеорологи и кому из белорусов можно будет достать более легкую верхнюю одежду на неделе с 29 января по 4 февраля?

В ближайшие три дня — от -10°С до +6°C

По информации Белгидромета, в понедельник 29 января на погоду в стране повлияет антициклон с центром над южными районами Беларуси. В целом должно они спрогнозировали:

Облачно с прояснениями.

Преимущественно без снега и дождей.

Туман и слабый гололед.

Без сильного ветра.

Температура в Беларуси ночью: от +1°С по западу до -12°С по востоку.

Температура днем: от -3°С до +3°С.

Во вторник 30 января Беларусь окажется в области влияния повышенного атмосферного давления.

Без существенных осадков.

Слабые туман и гололед, гололедица.

Ветер умеренный.

Температура ночью: от -1°С до -8°С, по юго-востоку при прояснениях до -10°С.

Температура днем: от -2°С по юго-востоку до +5°С по западу республики.

В среду 31 января, как отметили в Белгидромете, «сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем в северо-западных районах республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела».

В основном без осадков, дожди днем местами по северо-западу Беларуси.

Слабые туман и гололед, гололедица.

Ветер умеренный.

Температура ночью: от -1°C до -8°C.

Температура днем: -1°C до +6°C.

По предварительному прогнозу известного белорусского синоптика Дмитрия Рябова, в четверг 1 февраля ожидаются:

Мокрый снег, дождь.

Туман.

Ветер порывистый, временами сильный порывистый.

Температура ночью: от -3°C до +3°C.

Температура днем:+1°C до +4°C.

В пятницу, по его словам, на погоду в Беларуси продолжат влиять атмосферные фронты и более теплые воздушные массы с запада Европы. Поэтому также возможны:

Осадки (мокрый снег, дождь);

Туман.

Порывистый ветер.

Температура ночью: от -3°C до +3°C.

Температура днем: от +4 до +9°C.

Что касается выходных, то, предварительно, 3-4 февраля:

температура ночью: от +2 до +7°C;

температура днем: от -1°C до +7°C.