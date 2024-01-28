США и Ирак начали официальные переговоры по выводу американских войск 28.01.2024, 17:21

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В Ираке находится около 2 500 американских военнослужащих.

В субботу, 27 января, в Багдаде Соединенные Штаты и Ирак провели первый раунд переговоров относительно присутствия в стране американских войск. По ожиданиям Багдада, эти переговоры должны привести к разработке графика сокращения присутствия военной коалиции во главе с США на территории страны.

Об этом сообщает Aljazeera.

Как пишет агентство, на встрече присутствовали премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани, а также представители Вооруженных сил Ирака и представители США.

«Совместная комиссия начала первый раунд двустороннего диалога между Ираком и США с целью прекращения деятельности коалиции в Ираке. Военные эксперты будут наблюдать за завершением военной миссии Глобальной коалиции против ИГИЛ, через десять лет после ее создания и после успешного выполнения своей миссии в партнерстве с иракскими силами безопасности и вооруженными силами», — говорится в заявлении офиса премьер-министра Ирака.

Как пишет Aljazeera, после начала операции в секторе Газа, американские силы в Ираке и Сирии сталкиваются с частыми атаками со стороны союзных Ирану группировок, что приводит к ответным ударам и жалобам Ирака на «агрессию США против его территории».

Официальные лица Ирака призвали к сокращению военной коалиции на территории страны еще в 2020 году, когда подходила к концу фаза международной операции Непреклонная решимость против ИГИЛ на территории страны.

ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) — это экстремистская организация, созданная в начале 2000-х годов, ставшая известной своей радикальной исламской идеологией и использованием насильственных методов для достижения своих целей. Основной целью ИГИЛ было установление исламского калифата в регионе Ближнего Востока, а также проведение террористических актов в разных странах мира. Организация стала известной своими жестокими методами, включая массовые казни, захват заложников и теракты.

По информации Aljazeera, в настоящее время в Ираке находится около 2 500 американских военнослужащих, которые являются частью коалиции, сформированной в 2014 году для помощи в борьбе с ИГИЛ.