В Минске мужчина провалился под лед 3 28.01.2024, 17:37

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Его удалось спасти.

Вечером 27 января сотрудники МЧС получили сообщение о том, что в районе улицы Маяковского увидели мужчину, тонувшего в Свислочи. Его удалось спасти с помощью спасательного круга.

Мужчина находился в 40 метрах от берега, в полынье Свислочи. Он был в сознании, но не мог выбраться из воды самостоятельно. В итоге мужчину вытащили из воды и передали медикам. Его госпитализировали с общим переохлаждением и признаками алкогольного опьянения.

В МЧС напоминают, что безопасным считается лед зеленого или голубовато-зеленого цвета толщиной не менее 7—10 сантиметров. Грязный или буро-серый лёд может быть подтаявшим и непрочным.