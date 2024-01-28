Немецкая компания подарит Украине 100 дронов Trinity 2 28.01.2024, 17:51

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Также Киев получит еще сотни БПЛА Vector.

Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems подарит Украине 100 дронов Trinity в различных конфигурациях.

Об этом сообщает Deaidua.

Компания очень тесто сотрудничает с Украиной, и кроме 100 дронов Trinity, которые будут подарены Украине, производство также поставляет в сотни БПЛА Vector от имени правительства Германии.

В ноябре 2023 года, представители компании сообщили, что они начнут тренировки украинских операторов дронов в январе 2024 года.

Они должны научиться базовым возможностям в развертывании и управлении беспилотниками семейства Trinity.