ВСУ вошли в пятерку самых мощных армий Европы 13 28.01.2024, 18:20

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Белорусская армия расположилась на 20-м месте.

Вооруженные силы Украины вошли в первую пятерку сильнейших армий Европы. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Global Firepower в воскресенье, 28 января.

В обновленном рейтинге европейских стран ВСУ обошли даже Германию, предоставляющую Украине большие объемы военной помощи. Украинцев опережают только армии Великобритании, Италии и Франции.

Авторы рейтинга отмечают, что мощь украинской армии укрепляется финансовой и материальной благодаря поддержке западных союзников, в том числе США.

Белорусская армия расположилась на 20-м месте.

Для составления рейтинга глобальной огневой мощи аналитики используют более 60 отдельных факторов из разных категорий, в частности количество военных подразделений, финансовое состояние, географию и логистические возможности.

Идеальная оценка PwrIndx составляет 0,0000. Таким образом, чем меньше значение PwrIndx, тем «мощнее» обычный боевой потенциал страны.