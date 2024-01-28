ВСУ вошли в пятерку самых мощных армий Европы

ВСУ вошли в пятерку самых мощных армий Европы13
- 28.01.2024, 18:20
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Белорусская армия расположилась на 20-м месте.
Вооруженные силы Украины вошли в первую пятерку сильнейших армий Европы. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Global Firepower в воскресенье, 28 января.
В обновленном рейтинге европейских стран ВСУ обошли даже Германию, предоставляющую Украине большие объемы военной помощи. Украинцев опережают только армии Великобритании, Италии и Франции.
Авторы рейтинга отмечают, что мощь украинской армии укрепляется финансовой и материальной благодаря поддержке западных союзников, в том числе США.
Белорусская армия расположилась на 20-м месте.
Для составления рейтинга глобальной огневой мощи аналитики используют более 60 отдельных факторов из разных категорий, в частности количество военных подразделений, финансовое состояние, географию и логистические возможности.
Идеальная оценка PwrIndx составляет 0,0000. Таким образом, чем меньше значение PwrIndx, тем «мощнее» обычный боевой потенциал страны.