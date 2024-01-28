Соболенко: Австралия — мой второй дом 5 28.01.2024, 18:13

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Белорусская теннисистка провела фотосессию в белом платье после победы на Australia Open.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в протокольной фотосессии после второй подряд победы в одиночном разряде на Australia Open.

В прошлом году белоруска праздновала свою победу в бледно-розовом платье. На этот раз спортсменка выбрала белый цвет.

Съемка проходила у здания Королевского выставочного центра в Карлтонских садах — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк находится в северо-восточной части Центрального делового квартала Карлтона, пригорода австралийского города Мельбурна.

«О Боже мой. Что только что произошло? Просто хочу сказать вам большое спасибо за поддержку. Спасибо за все теплые сообщения, которые я за эти дни получила. Люблю вас. С этой поры Австралия — мой второй дом. Люблю вас», — написала белорусская теннисистка в Instagram.

Напомним, 27 января в Мельбурне завершился первый турнир серии Большого шлема 2024 года в одиночном разряде. Как и год назад, в решающем матче Открытого чемпионата Австралии победила Арина Соболенко. Она превзошла китаянку Чжэн Циньвен — 6:3, 6:2. Подробный разбор встречи можно прочитать тут.

Ранее спортсменка пыталась дистанцироваться от политики в общем, и от Александра Лукашенко в частности. Так, в интервью изданию Tennis Majors, она заявила, что публичные похвалы в ее адрес со стороны белорусского политика ей не помогают достичь желаемой атмосферы на турнирах, а, скорее мешают.

— Я уверена, что это (похвалы со стороны Лукашенко — Прим. ред.) не помогает. Я не знаю. Я не знаю, что сказать потому, что он [Лукашенко] может комментировать все, что захочет. Я просто спортсменка из Беларуси, я делаю все возможное в своем виде спорта, — сказала она.