Шольц призвал Европу расширить поддержку Украины 28.01.2024, 18:34

Олаф Шольц

Германия выделила 7 миллиардов для поддержки Киева.

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь призвал европейских партнеров усилить финансовую и военную помощь Украине. В связи с проблемами, возникшими у президента США Джо Байдена при проведении через Конгресс нового пакета мер поддержки Киева, сторонники Украины сейчас находятся в очень сложном положении, заявил Шольц в воскресенье, 28 января, в Берлине на встрече депутатов Европарламента от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Поэтому, по его словам, в Европе необходимо говорить о том, «как каждый может увеличить и расширить свой вклад», передает DW.

В отличие от Германии, военная поддержка Украины со стороны других европейских стран зачастую ограничена, отметил немецкий канцлер. Он добавил, что правительство ФРГ уже выделило в бюджете этого года более семи миллиардов евро для Украины — это на данный момент составляет более половины от общего объема помощи европейских государств. От остальных стран ЕС Шольц также ожидает увеличения своего вклада.

По словам главы германского правительства, президент России Владимир Путин должен осознать, что его расчет просто дожидаться, пока поддержка Украины ослабнет, не сработает. В этом контексте твердость также является важным фактором, способствующим скорейшему установлению мира в Украине, уверен Олаф Шольц.