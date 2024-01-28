В Бресте задержали криптовалютчика-нелегала 28.01.2024, 18:39

Он обменивал деньги, похищенные у белорусов.

В Бресте задержали парня, который занимался незаконным оборотом криптовалюты на биржах, сообщает МВД Беларуси. Он использовал также деньги, похищенные у белорусов.

24-летний житель Бреста как посредник совершал сделки на специализированных биржах. Таким образом обналичивали и конвертировали деньги, в том числе похищенные и у белорусов. Нелегальный оборот от сделок превысил 230 тысяч рублей.

Молодого человека задержали при совершении сделки, у него изъяли смартфон и компьютер, которые он использовал для нелегального заработка.

Милиция составила административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Нарушителю грозит крупный штраф и обращение в доход государства изъятых гаджетов, а также всей прошедшей через криптокошелек суммы.