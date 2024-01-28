Майкл Джордан признался, чем заменил баскетбольный азарт после завершения карьеры 28.01.2024, 18:56

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Легенда баскетбола рассказал, что является «искателем острых ощущений».

В начале 1990-х годов мировая звезда баскетбола Майкл Джордан оказался под пристальным вниманием из-за своей зависимости от азартных игр. Ситуация была настолько серьезной, что НБА пришлось начать расследование против звезды «Чикаго Буллз», которое в конце концов оправдало его, передает «Лига».

Поэтому неудивительно, что во время интервью GQ в 2007 году появился вопрос о его игровых привычках. Вместо того чтобы оправдываться, легенда «Буллз» ответил на вопрос достаточно резко. Он опроверг утверждение о том, что азартные игры представляют для него большую проблему, как об этом пишут в прессе.

В издании GQ Джордана характеризовали как «искателя острых ощущений». Шестикратный чемпион НБА также спросил, делает ли он ставки, чтобы получить «приток адреналина», который получал во время игры в баскетбол на самом высоком спортивном уровне. Учитывая, что Майкл завершил спортивную карьеру за несколько лет до появления скандальной статьи в GQ, бывшая звезда «Чикаго Буллз» признался, что ему действительно нравятся острые ощущения от азартных игр.

«Для меня азартные игры ― это все равно что подойти к краю пропасти, а потом просчитать, каким может быть выбор», ― отметил культовый баскетболист.

В 1990-х годах в СМИ распространялся нарратив о том, что азартные привычки Майкла привели к спорам в его семье, а некоторые даже связывали смерть его отца с долгами за азартные игры. Однако легенда баскетбола настаивал на том, что его зависимость не достигла того предела, когда это могло бы поставить под угрозу его семью. «Я могу зайти еще дальше, но никогда не достигну того предела, когда это будет угрожать семье или достатку», ― отмечал Джордан.

Затем Майкл еще раз подчеркнул, что может контролировать свои азартные желания в известной степени. Он заявил, что «может днями и неделями не играть в азартные игры». А когда он проигрывает слишком много денег, он может отказаться от соблазна играть дальше.

Но, «искатель острых ощущений» рассказал, что ему нравится, когда на кону высокие ставки. «Большинство людей, которые не ищут острых ощущений, не собираются удваивать ставку», — говорит Джордан.