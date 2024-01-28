Еще одна легкоатлетка из Беларуси собирается выступать за сборную Польши 1 28.01.2024, 19:40

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Мария Жодик

Она подписала письмо за честные выборы и высказывалась против войны.

Легкоатлетка из Беларуси Мария Жодик, возможно, будет выступать за сборную Польши на Олимпийских играх в Париже. Для этого нужно в том числе дождаться решения польского президента Анджея Дуды, пишет Onet.

27-летняя Мария Жодик живет в польском Белостоке с 2022 года. В Беларуси на Чемпионате по легкой атлетике в 2021 году она поставила свой личный рекорд, прыгнув на высоту 1 м 96 см. Это дало ей право выступать на Олимпиаде от Беларуси в Токио, однако, как сообщала «Трибуна», функционеры БФЛА не обеспечили процедуру прохождения допинг-тестов в сроки, установленные Международной федерацией легкой атлетики.

Как пишет Onet, Мария подала документы на польское гражданство. Решение будет принимать президент Анджей Дуда. Сейчас девушку называют лучшей в своем виде спорта в Польше. В 2023 году на академическом чемпионате в Познани, она прыгнула на высоту 1 м 94 см. Если спортсменка получил польское гражданство и до 30 июня покажет результат в 1 м 97 см, то она сможет участвовать в Олимпийских играх. Правда, для этого ей необходимо сократить период, в течение которого она не может выступать за другие спортивные организации после ухода из предыдущей. Это возможно сделать решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Мария рассказала Onet, что сначала работала в ресторане McDonald’s и тренировалась без какой-либо помощи. Теперь с ней занимается польский тренер Роберт Назаркевич.

Мария Жодик подписывала открытое письмо белорусских спортсменов, в котором осуждались факты фальсификации выборов в Беларуси в 2020 году, а также насилие со стороны силовиков. Также спортсменка осудила войну России против Украины.

«Территория нашей страны используется для нападения на Украину. Я осуждаю эти действия. Я не выбирала это, белорусы не выбирали это. Мы против войны» — цитирует Марию Жодик «Трибуна».

Если спортсменка получит польское гражданство, она станет второй легкоатлеткой из Беларуси, которая будет выступать за Польшу. Первой стала бегунья на короткие дистанции Кристина Тимановская, которая после Олимпиады в 2021 году не вернулась в Беларусь и запросила политическое убежище в Польше.