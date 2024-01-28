Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2022 год 28.01.2024, 20:18

Доходы президента Украины сократились втрое.

Доходы президента Украины Владимира Зеленского и его семьи в 2022 году втрое сократились по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Согласно декларации за 2021 год, доходы президента и членов его семьи составляли 10 млн 824 тысяч 507 гривен (почти 398 тысяч долларов по курсу Нацбанка Украины на 30 декабря 2021 года), в том числе доход от продажи облигаций внутренних государственных займов - 5 млн 359 тысяч 600 гривен.

Доходы семьи Зеленского в 2021 году в основном состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду.

В общей сложности эта сумма составила 5 млн 464 тыс. 907 грн.

Доход семьи президента в 2021 году по сравнению с 2020 сократился на 11 млн 922 тыс. 320 грн. Остаток денежных средств семьи Зеленского к концу 2021 года также уменьшился.

Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составляли 3 млн 692 тысяч 683 гривен (почти 101 тысяча долларов по курсу Нацбанка Украины на 30 декабря 2022 года).

«Доходы семьи президента за 2022 год уменьшились в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины в результате начала полномасштабной агрессии России против нашей страны», - пояснили в пресс-службе.

Остаток денежных средств семьи Зеленского на конец 2022 сократился почти на 1 млн 800 тысяч гривен.