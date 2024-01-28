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В общежитии Молодечно сработал извещатель, но пожара не было

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  • 28.01.2024, 21:15
В общежитии Молодечно сработал извещатель, но пожара не было

Оказалось, туда просто заползли тараканы.

В общежитии на улице Космонавтов в Молодечно 28 января дважды ложно сработала система передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния». В одном случае причиной инцидента стал «неправильно брошенный в кастрюлю лук», во втором — тараканы, рассказало издание Kraj.by.

Проблема ложного вызова спасателей из-за насекомых для жителей общежития не нова. Один из жильцов объяснил, что иногда «в оборудование системы „Молния“ заползают тараканы». Насекомые замыкают в приборе контакт, и «идет оповещение о пожаре».

Похожие истории в Молодечно случаются и в малосемейке № 20 на улице Франтишка Скорины. Туда спасатели выезжали на сигналы «Молнии» по тем же причинам.

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