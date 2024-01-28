Ушла в банкротство еще одна компания, связанная с сетью «Любимая аптека» 28.01.2024, 22:01

Компания должна кредиторам около 12 млн рублей.

Экономический суд Минска возбудил производство по делу о банкротстве компании «Партнер Медитек», занимавшейся развитием ныне несуществующей розничной аптечной сети «Любимая аптека». По данным суда, компания должна кредиторам около 12 млн рублей. Внимание на постановление обратило издание Office Life.

Решение суда в данной ситуации выглядит скорее формальным, поскольку компания сама приняла решение о ликвидации еще в сентябре 2022 года. То, что дело так затянулось, вероятно, связано со значительной суммой долга, включая неисполненные платежи в бюджет.

Как следует из материалов дела, ООО «Партнер Медитек» должно только налогов и сборов более 20,7 тыс. рублей. А общая сумма задолженности составляет 11 739 777,87 рублей.

Управляющим должника суд назначил ООО «Форхэнд», которому поручено до 10 апреля подготовить компанию к банкротству.

«Партнер Медитек» — розничная «дочка» печально известного фармдистрибьютора «Фармин» Иннокентия Ясновского, который занимался поставками лекарств для аптечных сетей. Компания также объявила о ликвидации в 2022 году. Сеть «Любимая аптека» была распродана по частям.