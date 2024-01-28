CBS News: В США близки к компромиссу о границе с Мексикой 28.01.2024, 22:03

Это откроет помощь Украине.

Двухпартийная группа законодателей в Конгрессе близка к заключению соглашения с администрацией американского президента Джо Байдена, которое введет новые масштабные меры пограничного контроля, а также поможет позже принять решение о выделении помощи для Украины. Об этом сообщило издание CBS News со ссылкой на трех собеседников, знакомых с ходом переговоров.

Собеседники издания отметили, что после недель переговоров за закрытыми дверями Белый дом и тройка сенаторов могут обнародовать соглашение уже на этой неделе. Законопроект призван снизить беспрецедентный уровень нелегальных пересечений границы, зафиксированный вдоль южной границы за последние три года.

Издание отметило, что пока сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, сенатор-демократ Крис Мерфи и независимый сенатор Кирстен Синема близки к окончательному согласованию компромисса с Белым домом – любое двухпартийное иммиграционное предложение столкнется с нелегкой борьбой в Палате представителей США, где спикер Майк Джонсон и другие консервативные законодатели настаивают на еще более строгих изменениях в системе предоставления убежища.

Разногласия среди законодателей-республиканцев относительно того, стоит ли поддерживать соглашение с Байденом о границе, также усилились после того, как 45-й президент США Дональд Трамп выступил против него.

18 января президент США согласился на ужесточение иммиграционной политики, как требовали республиканцы, чтобы избежать критики и для обеспечения помощи Украине.

Тем временем в Техасе начали устанавливать ограждение на границе с Мексикой. Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что готов пойти против федеральных властей по защите южной границы США от наплыва мигрантов.

27 января спикер Палаты представителей США Джонсон заявил: если условия нового готовящего Сенат законопроекта о введении пограничной реформы и выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню соответствуют действительности – он будет непроходимым и «мертвым» для нижней палаты.

Сегодня спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что республиканцы в Палате представителей стоят перед выбором: хотят ли они решить проблему с границей и помощью Украине, или набрать политические баллы.