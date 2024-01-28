Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении

Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении1
- 28.01.2024, 22:28
Подробности.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать пакт о ненападении.
Об этом сообщает News.am.
В выступлении, посвященном Дню армии, Пашинян предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется.
«Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось», - сказал Пашинян.
Он также отметил, что Армения привержена мирной повестке дня и не отступит от нее.