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Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении

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  • 28.01.2024, 22:28
Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении

Подробности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать пакт о ненападении.

Об этом сообщает News.am.

В выступлении, посвященном Дню армии, Пашинян предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется.

«Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось», - сказал Пашинян.

Он также отметил, что Армения привержена мирной повестке дня и не отступит от нее.

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