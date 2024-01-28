Как идет реконструкция минского стадиона «Трактор» 28.01.2024, 22:36

Фотофакт.

К реконструкции стадиона «Трактор» приступили в сентябре прошлого года. Что уже сделано на объекте, пишут «Минск-Новости».

— По проекту на территории стадиона появятся два новых тренировочных поля, основное будет сохранено, включая его натуральный газон. Предусмотрены перепланировка помещений подтрибунного пространства, усиление конструкций, полная замена коммуникаций, — рассказывает прораб БУ-199 Стройтреста № 35 Кирилл Желудкович.

Скоро строители начнут ремонт основания западной трибуны. Старые пластиковые стулья уже убрали. Когда реконструкция объекта завершится, на этой площадке смогут разместиться 4,5 тысячи болельщиков.

На стройке помогают студотрядовцы.

— В ноябре и декабре здесь работали молодые люди из БНТУ, БГУИР, БГТУ, БГЭУ, БГУ. В настоящий момент формируем еще четыре отряда общей численностью 40 человек. Участвовать в реконструкции знакового для столицы объекта студенты будут вплоть до сдачи его в эксплуатацию, — рассказал первый секретарь Минского горкома БРСМ Роман Бондарук.