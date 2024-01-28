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В Бельгии на автотрассе потерпел крушение самолет

  • 28.01.2024, 22:49
  • 2,630
В Бельгии на автотрассе потерпел крушение самолет

Погибли два человека.

Утром 28 января в районе города Спа на востоке Бельгии разбился небольшой самолет для туристов. Об этом сообщает RTBF.be.

Крушение произошло при попытке самолета с двумя людьми на борту приземлится на аэродроме Спа.

По данным вещателя, из-за сильного ветра пилот не смог посадить самолет и попытался подняться снова, но не успел. Самолет врезался в автомобиль, припаркованный на автотрассе недалеко от аэродрома.

После столкновения самолет и автомобиль загорелись, находившиеся на борту люди погибли.

Водитель автомобиля на момент падения самолета уже вышел из машины, и это спасло его жизнь, подчеркивает RTBF.be.

Причину авиакатастрофы расследуют, до 29 января аэродром закрыли, также перекрывали движение на автотрассе, куда упал самолет.

Aviation24.be уточняет, что разбился одномоторный самолет Piper PA-28-140 Cherokee, который летел из Дюссельдорфа (Германия).

По данным портала, погибшими был пассажир и пилот 1992 года рождения.

Водитель автомобиля в момент падения самолета курил неподалеку.

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