В Бельгии на автотрассе потерпел крушение самолет
- 28.01.2024, 22:49
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Погибли два человека.
Утром 28 января в районе города Спа на востоке Бельгии разбился небольшой самолет для туристов. Об этом сообщает RTBF.be.
Крушение произошло при попытке самолета с двумя людьми на борту приземлится на аэродроме Спа.
По данным вещателя, из-за сильного ветра пилот не смог посадить самолет и попытался подняться снова, но не успел. Самолет врезался в автомобиль, припаркованный на автотрассе недалеко от аэродрома.
После столкновения самолет и автомобиль загорелись, находившиеся на борту люди погибли.
Водитель автомобиля на момент падения самолета уже вышел из машины, и это спасло его жизнь, подчеркивает RTBF.be.
Причину авиакатастрофы расследуют, до 29 января аэродром закрыли, также перекрывали движение на автотрассе, куда упал самолет.
Aviation24.be уточняет, что разбился одномоторный самолет Piper PA-28-140 Cherokee, который летел из Дюссельдорфа (Германия).
По данным портала, погибшими был пассажир и пилот 1992 года рождения.
Водитель автомобиля в момент падения самолета курил неподалеку.