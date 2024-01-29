Появились признаки нового роста курса доллара 2 29.01.2024, 8:02

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Прогноз по валютам.

Прошлая неделя прошла под знаком незначительного изменения обменного курса белорусского рубля к ведущим иностранным валютам. Но начинающаяся торговая пятидневка может изменить этот тренд, пишет myfin.by.

Разворот курсов

В начале прошлой недели курс доллара существенно ушел вниз, но, начиная со среды и до конца недели, доллар вернулся к росту. К окончанию прошлой недели обменный курс рубля к доллару США вырос на +0,65%, и закрытие торгов пятницы прошло с курсом USD/BYN 3,1843. С начала этого года курс доллара вырос на минимальные +0,21%. Объем торгов на прошлой неделе был ниже среднего уровня за год.

Динамика изменения обменного курса к российскому рублю сложилась аналогичной, только в обратную сторону. В начале недели курс российского рубля поднимался до RUB/BYN 3,5767 за 100 российских рублей, но к окончанию недели российский рубль просел до 3,5608, потеряв за неделю -0,20%. С начала года сохраняется рост курса российского рубля на +1,76%. Объем торгов российским рублем на прошлой неделе был выше среднего, максимум в 39,152 млн долларов США в эквиваленте пришелся на пятницу 26 января.

Первое заседание ЕЦБ

Центральным событием прошлой недели на мировом финансовом рынке стало первое в этом году, 25 января, заседание Европейского Центробанка, которое, впрочем, не стало сенсацией. Госпожа Лагард в итоговой пресс-конференции в очередной раз посетовала на неутешительную динамику экономики зоны евро и убедительно заверила сообщество, что до лета никаких движений с процентной ставкой ЕЦБ ожидать не следует.

Курс основной валютной пары EUR/USD по итогам заседания сходил к локальному минимуму 1,0816, но закрытие недели прошло с курсом EUR/USD 1,0854.

Ждем рост спроса на валюту

На белорусском валютном рынке на текущей неделе не исключен разворот в сторону повышения обменного курса рубля. Сегодня, 29 января, заключительный день налоговых выплат в Российской Федерации, но уже понятно, что основные субъекты российского рынка запаслись ликвидностью для расчетов с бюджетом. Поддержка рубля заканчивается.

Начинается новый период и новый месяц. После окончания зимних каникул объем импорта увеличивается, что ведет к повышению спроса на иностранную валюту. И хотя доля доллара США и евро в структуре внешнеторговых платежей существенно снизились, спрос на эти валюты остается. Это будет фактором давления на российский рубль, следовательно, белорусская валюта также может уйти в минус.

Что поддержит крепкий доллар на неделе

Кроме того, вторая половина недели будет богата на внешние факторы, которые также могут оказать поддержку доллару США на мировых площадках. Это заседание монетарного комитета ФРС США в среду, 31 января, в 22:00 мск., публикация в четверг, 1 февраля, в 13:00 мск статистики по инфляции в зоне евро и отчет рынка рабочей силы NFP в США в пятницу, 2 февраля, в 16:30 мск.

Каждое из этих событий по отдельности может поддержать «бакс» на внебиржевом рынке Форекс, а уж одно за другим с высокой долей вероятности способно опустить пару EUR/USD к уровню в 1,0700 и ниже.

На белорусском валютном рынке не исключено, что к окончанию недели пара USD/BYN подойдет выше 3,2000, возможен рост обменного курса до 3,2300-3,2500. Евро будет оставаться около текущих котировок. Российский рубль может существенно снизиться до RUB/BYN 3,5000 за 100 российских рублей.