Бывший контрактник сравнил армию Беларуси и ВСУ 29.01.2024, 8:21

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И рассказал, почему он убежден в победе Украины.

Белорус с позывным «Оккультист» отслужил по контракту в армии Лукашенко. Сейчас он служит в ВСУ, в полку Калиновского. Чем занимаются солдаты и офицеры в обеих армиях? Об этом в сюжете «Белсата».

«Оккультист»» – медик эвакуации батальона «Литвин» полка Калиновского. В Беларуси он служил по контракту. Еще во время службы он понял, что лучше покинуть страну и не ждать, когда силовики Лукашенко арестуют его за участие в протестах.

Когда Путин решился на вторжение в Украину, «Оккультист» решил присоединиться к ВСУ. Да, думал молодой человек, я не создан для войны – так никто не создан! Да, опыт, полученный в армии РБ, не вдохновлял на продолжение военной службы. Но несогласие с несправедливостью российской агрессии против Украины и преступлениями российских военных не давали белорусу покоя.

Когда «Оккультист» услышал о создании полка Кастуся Калиновского, он решил служить в нем. Атмосфера и порядки в подразделении приятно впечатлили нашего героя.

«Если честно, ожидания у меня были намного хуже – немного лучше белорусской армии, но не так, как на самом деле оказалось. На самом деле все очень круто. Конечно, не без конфликтов, но – где их не бывает? А так все супер!» – говорит «Оккультист».

Воин рассказал о военных обычаях в армии Лукашенко и у калиновцев, объяснил разницу между страхом и трусостью, а также рассказал, почему он убежден в победе Украины.