Цинизм дня от Лукашенко 13 29.01.2024, 8:37

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О чем напомнило заявление правителя, сделанное во время очередной встречи с Путиным.

Лукашенко достаточно своеобразно поблагодарил Путина за приглашение на 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, добавив к словам благодарности упоминание Украины:

— Как-то мы с вами ощутили, что неплохо было бы, чтобы рядом стоял кто-то из Украины. Все-таки три славянских народа пострадали. Но это их выбор. Что делать, у них другой курс… Но, думаю, что они вернутся к нам. Деваться некуда.

Прозвучало это цинично, но не только потому, что уже почти два года длится полномасштабная война в Украине. Что вторую зиму подряд российская армия разрушает украинские города ракетами и дронами, целясь в ТЭЦ, склады с гуманитаркой, больницы и зернохранилища, пишет «Салiдарнасць».

Цинизм здесь и в том, что впервые Лукашенко заявил о «возвращении Украины» за считанные дни до полномасштабной войны. Это цитата из его выступления в одном из минских храмов 7 января 2022-го:

— Нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры.

А это прозвучало ровно два года назад, 28 января 2022-го, во время так называемого послания народу и парламенту:

— Наши неразрывные связи — основа общей безопасности и выживания. И как бы кому-то ни хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем.

Все это говорит о том, что о планах Путина «вернуть Украину» автор этих цитат узнал не из утренней прессы 24 февраля 2022-го. Так стоит ли делать удивленные глаза из-за того, что сегодня рядом с вами «не стоит кто-то из Украины»?