Минчане в Instagram поспорили о районах столицы 4 29.01.2024, 8:45

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Разгорелись настоящие дебаты.

Под видео белоруски о переезде в Серебрянку разгорелся настоящий спор, какой из районов столицы минчане считают худшим и лучшим. Внимание на пост обратил CityDog.

Настя Акани в своем инстаграм-аккаунте разместила видео, в котором записала ответ, видимо, одному из своих подписчиков на комментарий про Серебрянку.

«Худшего района для жизни даже нельзя придумать», — говорится в комментарии.

В видео девушка рассказывает, что переехала в Минск вместе с мужем из-за его работы. Изначально семья планировала жить в «Минск-Мире», но оттуда супругу Насти было бы дальше добираться до места работы.

Девушка живет в Серебрянке уже два месяца и делится, что за все это время не увидела ничего плохого в этом районе. Единственное, на что обратила внимание Настя, — это на небольшое количество молодежи в сравнении с более старшими жителями района и старые дома.

Под постом разгорелись настоящие дебаты. Минчане начали сравнивать районы, пытаясь определить худший и лучший для жизни.

Вот часть комментариев на эту тему:

«Зеленый Луг лучший для меня. В Серебрянке проблема, что всего три выезда из района, собирается пробка, и МАЗ близко, но зато вода хорошая. Плохой район, как по мне, — Шабаны. Там воняет».

«Всю жизнь прожила в Чижовке. Постоянно пытаются навязать, что район плохой и вся сторона ужасная. Район прекрасный, парки рядом, поколение меняется, становится все больше молодежи, не густо застроен, машину есть где ставить».

«Серебрянка — это микрорайон, а район Ленинский. Сама живу в нем 10 лет, мой любимый. Серебрянка чистая и зеленая. Есть с чем сравнивать, жила во Фрунзенском и Московском».

«Мы из Серебрянки, ощущение, что здесь пьют 70 процентов проживающих».

«Мы из центра переехали три месяца назад в Серебрянку (из „однушки“ в „треху“), и для меня это просто ад какой-то. Метро рядом нет, кофе выпить возле дома и просто кафе какое-то — нет, магазина хорошего рядом нет, серые пятиэтажки, вгоняющие в депрессию, много бабулек, и под подъездом такой себе контингент».