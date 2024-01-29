Какие изменения ждут белорусов в феврале 29.01.2024, 9:02

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Многие из них отобьются на наших кошельках.

В феврале белорусов ждут рост пенсий и детских пособий. При этом увеличатся налоги и подорожают кредиты, банки введут новые комиссии. Кроме того, в стране пройдет первый посмертный судебный процесс, уход Tinder и то, что власти страны называют выборами. Эти февральские изменения и не только собрали корреспонденты «Белсата».

Вырастут пенсии и выплаты на детей

Так, с 1 февраля увеличиваются размеры бюджета прожиточного минимума. БПМ в среднем на душу населения увеличится на 10,6% и составит Br 406,74. В связи с этим автоматически пересматриваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом и группой или лицом, достигшим 80-летнего возраста и социальные пенсии.

В частности, единовременное пособие сейчас составит при рождении первого ребенка Br 4067,4 (рост на Br 389,5), при рождении второго и последующих детей – Br 5694,36 (рост на Br 545,3). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, будет выплачиваться в размере Br 406,74, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) – в размере Br 203,37. Вырастут также пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Также с 1 февраля на 11,3% увеличатся пособия по уходу за детьми. До 31 июля размеры пособия для ухода за ребенком в возрасте до трех лет будут составлять: на первого ребенка – Br 724,85, на второго и последующих детей – Br 828,40, на ребенка-инвалида – Br 931,95.

Кроме того, с 1 февраля на 10% повышаются все виды трудовых пенсий: по возрасту, инвалидности, за выслугу лет и по случаю потери кормильца. Средний размер пенсии по возрасту для неработающего пенсионера в феврале составит Br 811.

Повысят налоги

При этом с 1 февраля вырастут ставки подоходного налога с физических лиц, сдающих на долгосрочный период жилые и нежилые помещения другим физическим лицам. Так, за сдачу в аренду квартиры в Минске нужно заплатить Br 47 за каждую жилую комнату (сейчас – Br 43,9). Ставка на сдачу жилья в областных центрах и Минском районе составит Br 44 (сейчас – Br 41,2). За сдачу жилья в крупных городах, например, в Бобруйске, Барановичах или Борисове ставка будет Br 29 (сейчас – Br 27), в других городах и поселках городского типа – Br 21, а во всех остальных населенных пунктах – Br 15.

Подорожают кредиты и появятся комиссии

Также Нацбанк на февраль повысил значения расчетных величин стандартного риска (РВСР). По новым кредитам в рублях, кроме льготных, предоставленных юридическим лицам, РВСР составит 11,61% годовых (в январе – 11,26%), для физических лиц – 16,63% (в январе – 16,44%). В результате этого может вырасти стоимость кредитов.

«Альфа-Банк» с 1 февраля вводит комиссию за хранение долларов и евро. Она будет браться, если сумма среднедневного остатка по всем счетам составит более 160 тысяч рублей в эквиваленте. Комиссия определена в размере 0,1% от среднедневного остатка, но не менее 500 рублей и не более 3000 рублей. В качестве альтернативы банк предлагает оформить безотзывный депозит в долларах на 25 месяцев или открыть депозиты в юанях, российских и белорусских рублях.

Примут порванную валюту

С 1 февраля белорусы смогут сдавать частично поврежденные купюры иностранных валют. Можно будет сдавать в обменники грязные и изношенные купюры с естественными признаками использования. Примут там и банкноты с пятью надрывами или надрезами до 3 мм или одним до 5 мм, даже если разрывы и порезы на них заклеены.

Подорожают сигареты

Также с 1 февраля вырастут цены на некоторые виды сигарет. Так, два вида Dunhill, три вида Lucky Strike Aroma подорожают на 30 копеек, а Rothmans of London Blue – на 35 копеек.

Что еще будет нового

Беларусь с 1 февраля на 10,2% повысила тарифы транзитной транспортировки нефти через территорию нашей страны и для внутреннего потребления.

Министерство здравоохранения со 2 февраля изменило базовые и национальные критерии врачебной аккредитации государственных организаций здравоохранения. Кроме того, изменится инструкция порядка оказания медицинской помощи гражданам Беларуси в амбулаторных и стационарных условиях в госучреждениях здравоохранения. В частности, для получения помощи в поликлинике не по месту прописки нужно самостоятельно обращаться туда для временного закрепления.

Популярное приложение для знакомств Tinder прекратит работу в Беларуси с 15 февраля. Люди в стране не смогут использовать сервисы приложения и даже войти в свою учетную запись. Однако можно будет запросить возврат средств за подписки и другие покупки в приложении, которые не были использованы после 15 февраля.

В феврале в Беларуси продолжится второй этап репетиционного тестирования по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования. Он позволяет подготовиться к централизованному экзамену и централизованному тестированию 2024 года. Результаты репетиционного тестирования станут известны в 20-х числах, но они ни на что не повлияют.

С 19 по 25 февраля учеников первых и вторых классов ждут дополнительные каникулы.

Белорусская железная дорога 20 и 21 февраля отменит и изменит маршруты некоторых поездов, курсирующих между Могилевом, Минском и Солигорском, из-за планового ремонта на участке Могилев – Осиповичи.