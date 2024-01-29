Исследователь запечатлел странную зеленую вспышку, исходящую от Венеры 29.01.2024, 9:21

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Очень редкое явление.

8 января фотограф Питер Розен случайно запечатлел редкое и захватывающее зрелище — зеленую вспышку, исходящую от Венеры.

Яркая вспышка, длительностью всего несколько секунд, стала сюрпризом для фотографа, пишет New Voice.

Зеленые вспышки возникают из-за феномена преломления света в атмосфере планеты. В определенных условиях свет от Солнца и близких планет может полностью разделиться, превратившись в разноцветное мерцание.

Этот процесс обычно происходит, когда свет проходит через атмосферу Земли, причем различные цвета волны преломляются по-разному. Зеленые вспышки — это результат того, что волны света этого цвета имеют среднюю длину, что позволяет им преодолевать атмосферу лучше других цветов.

Подобные явления уже фиксировались на Венере, но эта была снята на камеру, что дает возможность детальнее изучить явление.

Наблюдать вспышки можно далеко не в любом уголке мира — для этого нужно, чтобы воздух был прозрачным. Примечательно, что удивительное световое шоу наблюдалось в Швеции — стране с холодным климатом и достаточно чистым воздухом.