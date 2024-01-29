В Минске продается квартира, похожая на дворец 7 29.01.2024, 9:59

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В санузле — королевская люстра.

Журналисты нашли в базе Realt трешку с королевским ремонтом. Больше она похожа как минимум на загородный дом или на целый дворец — посмотрите хотя бы на колонны в комнатах, мебель и люстры (даже в санузле!). Но находится квартира совсем не за городом, а в самом обычном современном ЖК Минска. Показываем в деталях.

Находится квартира в ЖК «Каскад» около станции метро «Молодежная». Обычно там встречаются гораздо более лаконичные интерьеры. Адрес — Скрыганова, 4Д. Это 26-этажный дом 2014 года постройки. Квартира — на втором этаже.

Общая площадь трешки — чуть больше ста квадратов, жилая — 56. Кухня занимает 14 квадратных метров.

В гостиной стоит большой стол со стульями, диван, есть телевизор. В этой комнате оформлены колонны.

Ремонт в двух спальнях выполнен в том же стиле. В каждой из комнат стоит двуспальная кровать и большой шкаф, в одной из спален есть туалетный столик.

Санузлов в квартире два. В одном установлена ванна и душевая кабина. А еще там висит королевская люстра. Во втором, более минималистичном, — унитаз, там же есть стиральная машина.