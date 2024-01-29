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Белоруска стала абсолютной чемпионкой турнира по художественной гимнастике в Испании

  • 29.01.2024, 10:14
  • 1,278
Белоруска стала абсолютной чемпионкой турнира по художественной гимнастике в Испании
Алина Горносько

Она показала лучшую сумму в многоборье.

На международном турнире по художественной гимнастике Winter Queen Cup в Испании абсолютной победительницей стала представительница Беларуси Алина Горносько.

Она показала лучшую сумму в многоборье — 139,484 балла. Кроме того, Горносько получила наивысшие очки во всех финалах отдельных упражнений. Второе место во всех пяти видах программы у сениорок занимала еще одна участница белорусской команды Анастасия Салос.

Среди юниорок представительница Беларуси Николь Леута победила в программах с мячом, обручем, булавами и лентой, а также в многоборье.

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