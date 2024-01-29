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Бежавший в Беларусь американец надеется на помилование Трампа

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  • 29.01.2024, 10:33
  • 1,002
Бежавший в Беларусь американец надеется на помилование Трампа

Он участвовал в штурме Капитолия.

Американское издание Press Democrat рассказало историю участника штурма Капитолия Эвана Ньюмана (Evan Neumann), который получил политическое убежище в Беларуси. Американский гражданин признался, что надеется на победу Дональда Трампа и его помилование.

О том, что американец попросил политическое убежище в Беларуси, в ноябре 2021 года сообщило государственное телевидение «Беларусь-1». Оказалось, Ньюман обосновался в Бресте и преподает в частной школе иностранных языков.

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