Бежавший в Беларусь американец надеется на помилование Трампа 4 29.01.2024, 10:33

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Он участвовал в штурме Капитолия.

Американское издание Press Democrat рассказало историю участника штурма Капитолия Эвана Ньюмана (Evan Neumann), который получил политическое убежище в Беларуси. Американский гражданин признался, что надеется на победу Дональда Трампа и его помилование.

О том, что американец попросил политическое убежище в Беларуси, в ноябре 2021 года сообщило государственное телевидение «Беларусь-1». Оказалось, Ньюман обосновался в Бресте и преподает в частной школе иностранных языков.