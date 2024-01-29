Бойцы ССО Украины разнесли опорные пункты россиян на Запорожском направлении 29.01.2024, 10:42

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Их обнаружила разведка.

Воины Сил специальных операций Украины обнаружили и разнесли два опорных пункта российских оккупантов на Запорожском направлении.

Как сообщается в Telegram ССО, операторы одного из подразделений ССО во время ведения разведки в Запорожском направлении обнаружили два опорных пункта противника, уничтожение которых составляло необходимость для улучшения тактической обстановки.

По враждебным целям были нанесены огневые поражения ударными БпАК. В результате точной работы опорные пункты вместе с тяжелой техникой и личным составом врага уничтожены до основания.

- Напоследок, чтобы еще раз напомнить оккупантам, что это - украинская земля и они здесь ненадолго, операторы с помощью дрона установили на место разбитых вражеских опорных пунктов сине-желтое знамя, - добавили в ССО.