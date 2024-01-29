Минчанин угнал Range Rover нанимателя, чтобы сжечь 2 29.01.2024, 10:55

1,890

Общий ущерб оценили в 275 тысяч рублей.

Это случилось 3 ноября 2023 года напротив квартала «Мировых танцев» комплекса «Минск-Мир». «Ночью произошла авария на улице Брилевской в Минске: автомобиль снес остановку и перевернулся», — рассказывал «Онлайнеру» один из читателей. После аварии авто загорелось. Виновника ДТП заключили под стражу.

Свидетели

— 3 ноября примерно в 0:40 проснулся от звука удара, пошел смотреть, что произошло. Увидел снесенную остановку и автомобиль, который начал дымиться. Также рядом стояла машина ГАИ. Как я понял, была погоня, которая закончилась аварией, — сообщал читатель.

По словам собеседника, машина снесла конструкцию остановочного пункта «Вирская» на пересечении улиц Брилевской и Вирской, напротив дома «Танго» квартала «Мировых танцев».

На запись одной из камер видеонаблюдения, установленной в районе перекрестка, попал автомобиль, который на скорости проезжает по улице Вирской со стороны путепровода проспекта Жукова как раз в направлении места, где случилось ДТП. Спустя какое-то время следом едет машина с проблесковыми маячками, и в милицейском автомобиле, стоявшем до этого на перекрестке, тоже зажигаются маячки.

ГАИ

В минской милиции сообщали детали произошедшего. «Задержанный без спроса взял ключи от авто у своего работодателя, — объясняли там. — Он планировал выехать на нем за город, а затем сжечь. Так мужчина хотел отомстить нанимателю за сложные условия труда».

«Прав у водителя не было, а еще он находился в нетрезвом виде, — добавляли в РУВД. — Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за угон и имущественные преступления».

Прокуратура

Прокурор Октябрьского района Минска санкционировал заключение 34-летнего мужчины, который находился за рулем Range Rover, под стражу. Ему вменяется в вину угон, совершенный повторно.

«Подозреваемый выпил спиртное и решил отомстить своему работодателю, который имел нарекания к его работе, — сообщили в Генпрокуратуре Беларуси. — Однажды ночью в начале ноября он без разрешения взял ключи от автомобиля нанимателя и планировал сжечь транспортное средство. Во время движения задержанный не справился с управлением и врезался в остановку. В результате ДТП автомобиль опрокинулся, а затем произошло его возгорание».

Позже стало известно, что прокуратура Октябрьского района г. Минска направила уголовное дело в суд. Мужчину обвиняют в угоне, совершенном повторно (ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса).

Сообщается, что своими действиями он причинил ущерб нанимателю в размере 242,5 тыс. рублей. Еще 33 тыс. рублей — ущерб, причиненный государственному предприятию (возможно, речь идет о поврежденной инфраструктуре).