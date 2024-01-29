На рынке IT-вакансий в Беларуси новое дно - пока самое глубокое 29.01.2024, 11:19

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Установлен абсолютный антирекорд.

Последний раз на статистику IT-вакансий в Беларуси издание devby.io смотрело летом. Тогда констатировали, что рынок залег на историческое дно. Прошло полгода — на кривой активных вакансий и компаний новые антирекорды.

В декабре в Беларуси было 3648 активных IT-вакансий — это абсолютный антирекорд за всю историю наблюдений и минус 15% к ноябрю. Подобный резкий провал наблюдался год назад, в декабре 2022 года. И это закономерно: сезон зимних праздников не лучшее время для найма.

Но все же этот декабрь почти на 100 вакансий хуже предыдущего.

На кривой активных компаний тоже новая донная отметка — 1681. Это минус 14% к ноябрю и минус 4% к прошлому декабрю. То есть кроме сезонного падения и здесь наблюдается продолжающееся затухание рыночной активности.

Напомним, что в сводную статистику попадают не только собственно IT-вакансии, но и «около IT», такие как SEO, SMM, заправщики картриджей. То есть такая отрицательная динамика характеризует не только/не столько рынок IT, сколько рынок офисных вакансий в Беларуси в целом.

Собственно IT-рынок лучше оценивать по статистике в разрезе ПВТ. И здесь, несмотря на невыразительность кривой, ситуация еще печальнее. Активных вакансий в декабре было всего 736. И это существенное падение не только к еще рабочему ноябрю (-13%), но и к прошлому «нерабочему» декабрю (-15%), и к предыдущему антирекорду в апреле 2023 года (-10%).

Активных компаний в разрезе ПВТ в последнем месяце года было 192. Новогодние праздники заставили замереть 16% компаний, но дело, конечно, не только в них. В прошлом, традиционно провальном, декабре нанимающих компаний было почти на четверть больше.

С января 2018 года devby.io агрегирует объявления о белорусских вакансиях для IT-специалистов на 20 общедоступных интернет-ресурсах — джоббордах (включая jobs.dev.by и rabota.by) и агрегаторах вакансий — и преобразует их в аналитические метрики. С июля 2020 года в базе данных учитываются также вакансии в Linkedin.

Таким образом, новый исторический антирекорд в статистике IT-вакансий стал закономерным результатом затяжного кризиса в регионе и мире, помноженного на сезонный фактор.

Праздники закончились, и нетрудно предположить, что в ближайшие месяцы кривая пойдет немного вверх, компенсируя новогодние потери. Однако же предпосылок для стабильного длительного роста на рынке нет, поэтому впереди, вероятно, новые, неизведанные глубины.