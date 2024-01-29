Сотрудника «Нафтана» арестовали за песню в соцсетях

Сотрудника «Нафтана» арестовали за песню в соцсетях1
- 29.01.2024, 11:24
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Приговор ему вынесла «судья» Зинаида Балаболова.
Новополоцкая «судья» Зинаида Балаболова на 15 суток арестовала работника ОАО «Нафтан» Евгения Михайловского.
Основанием стала публикация «экстремистской» песни в соцсети «Вконтакте». Приговор был вынесен 12 декабря, но известно о нем стало только сейчас, сообщают правозащитники из «Витебской весны».
Михайловский на суде признал свою вину. Он подтвердил, что разместил на своей странице видеоролик Игоря Палынского с названием «Sumarok-2020», но не знал, что она была написана после задержаний на одном из воскресных маршей.