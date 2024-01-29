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Галкин высмеял Киркорова за «голую вечеринку»

  • 29.01.2024, 11:29
Галкин высмеял Киркорова за «голую вечеринку»

Юморист спародировал момент оправдания перед Песковым.

Известный юморист Максим Галкин оригинально высмеял пособника путинского режима Филиппа Киркорова. На выступлении в Вене комик спел песню про Киркорова, пародируя одну из популярных композиций, спетых последним «Жестокая любовь», передает Диалог.UA.

Пародия, исполненная Галкиным, была посвящена «голой вечеринке», за которую Киркоров оправдывался перед Песковым.

«На чуть-чуть забежал, утратив контроль, и весь мир вдруг узнал, что голый король. Словно я Буратино какой-то теперь, ведь мой ключик невинный открыл не ту дверь. Я и не знал, что тусовка эта будет голой, я шел в магазин за колой», — спел Максим Галкин.

Как известно, после того как кадры «почти голой вечеринки», где Киркоров засветился там в откровенном наряде, попали в Сеть, разгорелся нешуточный скандал. После этого в Интернете появилось видео, как Киркоров на вопрос Пескова «Что вы там устроили?» принялся изворачиваться как угорь на сковородке и оправдываться.

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