Собака белоруски поправилась на три килограмма, и это вызвало вопросы на границе 14 29.01.2024, 11:33

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Таможенники составили протокол.

Белоруска ехала из Литвы через границу на легковушке и задекларировала немецкую овчарку на 50 кг и € 200. Таможенники взвесили собаку — оказалось, что она весит 53 кг. На белоруску составили протокол за «представление недостоверных сведений о товаре», сообщает hrodna.life.

Дело по ч. 3 ст. 15.5 КоАП «Представление таможенному органу при таможенном декларировании товаров» рассматривали в суде Октябрьского района Гродно. То есть, белоруску судили за неправильно поданный вес собаки, что якобы могло повлиять на размер таможенных пошлин. Собаку посчитали предметом административного правонарушения.

Суд посчитал, что занижение веса собаки большого вреда не нанесло, а расхождение по весу было незначительным. Поэтому административное правонарушение посчитали малозначительным. Белоруску освободили от ответственности, а дело — прекратили.