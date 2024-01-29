ВСУ устроили мастерскую засаду колонне оккупантов 1 29.01.2024, 11:43

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Пример профессиональной обороны.

Украинские воины провели удачную засаду на колонну российской бронетехники. Эта техника четко демонстрирует, как украинцы держат оборону.

Засада под Синьковкой

Как говорится в материале The Wall Street Journal, украинское подразделение ожидало, когда колонна российской бронетехники выйдет из леса на северо-востоке Украины. Четыре российских танка и БМП шли по узкой тропинке сквозь минное поле мимо обугленных остатков другой российской техники. Эта колонна шла в село Синьковка, но в планы оккупантов вмешались ВСУ.

Русские попали в засаду. Украинские воины выпустили противотанковую ракету, которая подбила главную машину. Остальная часть колонны все равно продолжала наступать. Потом русские решили вернуться назад, но было уже поздно. Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на последнюю машину, заблокировав выход двух уцелевших единиц техники. Пехота выскочила из танков и побежала в посадку. Две уцелевшие русские брони подорвались на минах, пытаясь отойти. Вокруг них сыпались кассетные боеприпасы.

Хорошо поставленная оборона, как эта, наносит большие потери российским войскам, стремящимся прорваться. По словам командира подразделения, воины 2-го батальона 30-й механизированной бригады ВСУ целый день планировали эту засаду.

«Мы были готовы», - сказал командир, наблюдавший за боем на экране в соседнем бункере.

Его батальон отбивает ежедневные атаки, подобные этой. Пока оккупанты не имеют успеха в попытках оккупировать Синьковку, ведь это село стоит на пути в Купянск.

Скудные достижения демонстрируют, как трудно прорваться через линию фронта, которая почти не двигалась за последний год. Украинские войска в основном держат оборону, несмотря на то, что их враг имеет преимущество в артиллерии.

«После срыва контрнаступления Киева Россия пытается преодолеть многие из тех же препятствий, которые помешали украинским силам отбить значительные позиции. Плотные минные поля направляют войска врага в прицел ВСУ. Разведывательные беспилотники сделали попытки прорвать линию врага почти невозможными. На поле боя, где все видно, ВСУ могут застать врага врасплох, а танки и другая бронетехника становятся легкой мишенью. Это означает, что 2024 год выглядит как год, в котором любой прогресс будет медленным и дорогим, поскольку обе стороны стремятся восстановить свои силы с помощью дополнительной живой силы и нового вооружения», - пишет издание.

«На этом этапе войны ни одна из сторон не смогла создать решающее огневое преимущество», - сказал Франц-Штефан Гади, независимый военный аналитик, побывавший на передовой в Украине.

Министерство обороны России не ответило на просьбу прокомментировать бой под Синьковкой, но российские военные блогеры, близкие к военным, раскритиковали штурмы вокруг села, заявив, что командование оккупантов продемонстрировало плохую тактику.