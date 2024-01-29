Турбо-патриотический мавр сделал свое дело 2 Владимир Пастухов

29.01.2024, 11:49

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Владимир Пастухов

Подаст ли Гиркин заявление об отправке его на фронт?

Приговор Стрелкову – явный знак, что в Кремле смотрят и хорошо знают культовый фильм Копполы «Крестный отец». Правда, один из главных советов старшего дона Корлеоне сыну («Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе») в российской версии звучит несколько иначе: «Сажай своих врагов далеко, а друзей еще дальше».

Кремль применил практически все ранее использовавшиеся им технологии подавления идеологически чуждого ему либерального движения (разводки, посадки, ликвидации и так далее) для подавления идеологически родственного ему националистического движения, которое оказалось разгромленным буквально в считанные месяцы и находится сейчас в гораздо более жалком состоянии, чем презираемые турбо-патриотами либералы.

В целом, что касается лично Стрелкова, то приговор ему не так чтобы уж слишком суров, и с космическими сроками Навального или Кара-Мурзы несопоставим. Пока все выглядит так, как будто в Кремле решили просто утопить в океане использованную ступень политической ракеты-носителя, которая помогла загнать российское общество на самую высокую орбиту милитаристской истерики. Турбо-патриотический мавр сделал свое дело и теперь может уйти. Если он оказался «тормозным» и не понял намеков, то ему помогут.

Относительная мягкость репрессии, по всей видимости, связана с тем, что в Кремле не могут до конца решить – это была одноразовая или многоразовая ступень? Не придется ли ее при случае еще раз достать со дна морского, высушить и снова запустить в оборот? Ну, это дело будущего, а пока пусть полежит на дне, поостынет.

В этой связи у меня лично вызывает интерес вот такой еще разрез (дальше не по Филатову): подаст ли Стрелков (Гиркин) после вступления приговора в законную силу заявление об отправке его на фронт в составе какого-нибудь «Шторм V» или «Шторм Z»? Если не подаст, то чем будет мотивировать? А если подаст, то отправят его или откажут? И если откажут, то под каким предлогом? Жизнь в России становится все страньше и страньше, но, безусловно, интересней…

Владимир Пастухов, Telegram