Школьников из Щучина свозили на «экскурсию» в гродненскую тюрьму 4 29.01.2024, 11:56

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Их отвели в тюремный двор и следственный изолятор.

В гродненскую тюрьму на экскурсию привезли школьников из Щучинского района, пишет районное издание «Дзянніца».

Их отвели в тюремный двор и следственный изолятор, где сейчас находятся несколько несовершеннолетних.

По словам начальника инспекции по делам несовершеннолетних Щучинского РОВД Дмитрия Пружечникова, это было сделано для «защиты их прав и законных интересов».