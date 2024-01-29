Школьников из Щучина свозили на «экскурсию» в гродненскую тюрьму

Школьников из Щучина свозили на «экскурсию» в гродненскую тюрьму4
- 29.01.2024, 11:56
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Их отвели в тюремный двор и следственный изолятор.
В гродненскую тюрьму на экскурсию привезли школьников из Щучинского района, пишет районное издание «Дзянніца».
Их отвели в тюремный двор и следственный изолятор, где сейчас находятся несколько несовершеннолетних.
По словам начальника инспекции по делам несовершеннолетних Щучинского РОВД Дмитрия Пружечникова, это было сделано для «защиты их прав и законных интересов».