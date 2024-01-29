Справиться за 10 секунд смогут только гении: увлекательная головоломка 5 29.01.2024, 12:01

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В ярких клумбах спряталась маленькая птичка.

Мы ежедневно смотрим в сети на большое количество фотографий, но всегда ли видим все, что на них изображено? Конечно, большинство из них не требуют от нас особой внимательности, однако не тогда, когда речь идет о оптических иллюзиях.

Сегодня УНИАН подготовил для вас головоломку по поиску по фото. Для ее решения необходимо задействовать всю вашу внимательность и наблюдательность. Кроме того, если вы хотите быть одним из первых, то должны справиться с ней всего за 10 секунд.

На фото ниже можно увидеть яркие клумбы в парке. Помимо обычных цветов, которые создают оригинальный узор, на снимке изображены зеленые скульптуры «садовников». Попробуйте отыскать среди них маленького воробья.

Если вы не успели найти воробья за определенное время, то попробуйте уделить больше внимания деталям фото и приблизить его.

Правильный ответ можно узнать по ссылке.