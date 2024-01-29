В Беларуси идут разборки вокруг банка, который ликвидировали почти 9 лет назад 29.01.2024, 12:15

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В деле — украинский бизнесмен и претензии на миллионы долларов.

В Верховном суде продолжается история с разборками вокруг «смерти» «Дельта Банка», который в 2015 году лишили лицензии. В понедельник, 29 января, будут рассматривать коллективный иск к этому финучреждению. Информация об этом размещена на сайте Верховного суда. Тем временем ликвидация банка, который был подконтролен украинскому бизнесмену Николаю Лагуну, продлена до 1 июля 2024 года, пишет «Зеркало».

Как развивалась история вокруг этого банка

В марте 2015 года белорусский «Дельта Банк» лишился лицензии. Причина — неисполнение обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. Вскоре Верховный суд возбудил производство по делу о банкротстве банка, а силовики — уголовное дело в отношении банкиров.

К тому моменту украинский бизнесмен Николай Лагун, которому было подконтрольно это финучреждение, уже не появлялся в Беларуси. Агентству по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физлиц постепенно удалось рассчитаться с населением, а также с многими юрлицами. Но оставались долги перед другими структурами Николая Лагуна, однако белорусская сторона эти обязательства не спешила гасить, потому что считала, что украинский бизнесмен вывел из страны на порядок больше средств.

Компания Delta Belarus Holding BV, которая контролировала в Беларуси «Дельта Банк», безуспешно подавала иск на Беларусь в суд ICSID в Лондоне (ведущая в мире организация, занимается урегулированием международных инвестиционных споров). Также эта компания и Николай Лагун обращались в Верховный суд Беларуси, но эти попытки также не увенчались успехом.

Какая сейчас ситуация

22 декабря 2023 года ликвидационное производство банка продлили в очередной раз — до 1 июля 2024-го. Это сделали по решению Экономической коллегии Верховного суда. На суде среди прочего озвучили, что упоминалось о том, что срок ликвидационного производства значительно превышает установленные сроки.

В суде также в очередной раз отмечали, что затрудняют ликвидацию два обстоятельства. Первое — акции «Дельта Банка», которые принадлежат Николаю Лагуну, арестованы. Второе — разрешению этого процесса мешают заведенные уголовные дела. Также стало известно, что в 2023 году Экономический суд Минска завел исполнительное производство против Николая Лагуна и компании Delta Belarus Holding BV. С них хотят взыскать 8 млн 564,5 тыс. долларов.

На 29 января в Верховном суде назначено заседание по иску к «Дельта Банку». Его подали несколько десятков истцов. Среди них — Нацбанк, ФСЗН, Белорусская валютно-фондовая биржа, некоторые банки (среди которых «Беларусбанк» и «Белагропромбанк»), частный нотариус. Также среди истцов также значится Delta Belarus Holding BV. Предмет спора — экономическая несостоятельность (банкротство). Другие подробности не сообщаются.

Тем временем 26 января в очередной раз пытались продать имущество «Дельта Банка». Результаты пока неизвестны.