Под Минском кто-то обстрелял автобусы из пневматики

Под Минском кто-то обстрелял автобусы из пневматики4
- 29.01.2024, 12:29
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На видео, снятом на месте происшествия, видны разбитые стекла.
Читатель сообщил «Онлайнеру» о происшествии в Прилуках — агрогородке под Минском. На днях кто-то обстрелял (предположительно, из пневматики) два стоявших на остановке автобуса с пассажирами. На видео, снятом на месте происшествия, видны разбитые стекла.
В УВД Минского облисполкома сообщили журналистам, что по данному факту проводится проверка.
В группе в соцсетях также появилась информация, что незадолго до этого на парковке также предположительно из пневматического оружия были повреждены два легковых автомобиля.