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Партизаны в Крыму нашли необычное «средство» оккупантов для отражения атак морских дронов

  • 29.01.2024, 12:35
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Партизаны в Крыму нашли необычное «средство» оккупантов для отражения атак морских дронов

Подробности.

Партизанское движение украинцев и крымских татар «АТЕШ» провело наблюдение в бухтах Севастополя, в ходе которого было замечено, что ВС РФ применяют БМ-21 «Град» и ЗРК «ТОР» для отражения воздушных и морских ударов Сил обороны Украины. Об этом «АТЕШ» заявило в Telegram.

«По нашей информации, они пытаются использовать «Град», главным образом, с целью уничтожения морских дронов, которые используются СОУ для поражения кораблей ЧФ РФ. Как показывает практика, данная тактика чаще не срабатывает чем наоборот», - говорится в сообщении.

Также партизаны напомнили, что ранее зафиксировали большой десантный корабль у Графской пристани, и периодически наблюдается перемещение судов в бухтах и выход катеров береговой охраны на патрулирование.

«Мы ведем активное наблюдение за и продолжаем передавать собранную информацию СОУ для скорейшего и полного вытеснения оккупантов с Черного моря и Крыма», - заявили в «АТЕШ».

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