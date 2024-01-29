В Беларусь из Западной Европы смещаются фронтальные разделы 29.01.2024, 12:46

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Прогноз погоды на 30 января - 1 февраля.

30 января погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем 0..+6°С, по юго-западу страны до +8°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает pogoda.by.

31 января сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем в северо-западных районах страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу республики пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С, максимальная днем -1..+5°С.

1 февраля погодные условия будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -1..+5°С.