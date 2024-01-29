Россиянам начали отказывать в ремонте автомобилей из Китая 29.01.2024, 12:50

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Это связано со «серыми» схемами параллельного импорта.

Российские дилеры отказываются ремонтировать китайские автомобили, которые были ввезены в страну по параллельному импорту. В результате машины приходится отправлять на ремонт в независимые станции технического обслуживания (НСТО), рассказали «Известиям» в Союзе автосервисов.

«К нам обратился владелец Geely Monjaro, у него сломалась кнопка открытия багажника. Дилеры в Санкт-Петербурге отказались решать проблему, сославшись на то, что программное обеспечение не видит «серые» автомобили», — говорит член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

В Geely Motors Russia объяснили отказы официальных дилеров тем, что диагностические серверы российского оборудования не содержат данные об автомобилях, которые были выпущены для рынков других стран.

«Например, в автомобиле Geely Monjaro более 60 блоков управления системами. Многие блоки, используемые для китайского рынка и для глобальных версий автомобилей, отличаются, и диагностическая система, которой пользуются российские дилеры, не способна ими управлять и диагностировать», — отметили в Geely Motors Russia.

Проблема затронула и премиальную китайскую марку Exeed. «Моя модель была привезена параллельным импортом. Я обратился к дилеру за техобслуживанием, но мне отказались, сославшись на запрет представительства марки», — рассказал один из владельцев китайского автомобиля.

Из общего объема всех регистраций транспортных средств 13% приходится на автомобили, ввезенные параллельным импортом, напомнил глава агентства Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

В октябре 2023 года Минпромторг запретил привозить в страну по «серой» схеме марки машин, которые официально работают в России, напомнила управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

«У всех официальных дилеров и сервисов, которые занимаются китайскими машинами, есть письмо, в котором производители просят не приобретать и не продавать «серые» автомобили, в ином случае представительство лишится бонусов и поддержки», — говорит Франк.

По ее словам, любой официальный дилер может обслужить автомобиль, ввезенный параллельным импортом, но это не будет гарантийным обслуживанием. Это подтвердили в компании «Моторинвест» — в официальном импортере автомобилей марки Voyah.

При этом сами дилеры продолжают продавать автомобили, которые они ранее ввезли параллельным импортом. «На складах эти автомобили пылятся, и чтобы избавиться, на них делают скидки. Например, тот же Geely Monjaro по параллельному импорту будет дешевле на 400–500 тыс. руб., чем официальный», — отметил автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.