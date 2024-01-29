Андрей Шарендо: Лукашенко нельзя давать шанс встать на ноги снова 4 29.01.2024, 12:58

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Санкции, которые собираются ввести, вызывают только смех.

Режим Лукашенко усиливает давление внутри Беларуси, убит в тюрьме очередной политзаключенный, по всей стране проходят аресты и обыски, но ответа не видно.

- Нет адекватной солидарности от европейских политиков, в том числе и белорусских, - говорит активист кампании «Европейская Беларусь», муж политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк Андрей Шарендо.

По его мнению, те санкции, которые собираются ввести, вызывают только смех, пишет racyja.com.

- Смешно вводить сейчас после трех лет борьбы, после десятков смертей людей санкции против каких-то единичных чиновников или против каких-то единичных компаний. Лукашенко научился обходить эти санкции, это просто не работает.

Андрей Шарендо также против всяких переговоров с Лукашенко по поводу освобождения политзаключенных путем снятия санкций:

- Фактически речь идет о снятии санкций за выпуск на свободу нескольких десятков, возможно, сотен политзаключенных. Это мы уже проходили 10 лет назад, когда за снятие санкций были выпущены на тот момент несколько десятков политзаключенных. Но что произошло через несколько лет мы видели - 2020 год, когда были закручены репрессии, были погибшие и сотни тысяч выехавших из Беларуси. Это катастрофа. Если мы дадим сейчас шанс Лукашенко встать на ноги снова, следующий раз это будет открытый террор против белорусского народа, ведь в заложниках режима Лукашенко не только политзаключенные, а все 9 миллионов белорусов, которые находятся сейчас на родине.

По словам Андрея Шарендо, его жена снова находится в полной информационной блокаде в Зареченской колонии №24.С того момента, как ее этапировали в колонию, пришла от нее лишь короткая весть, в которой Полина просит передать ей теплые вещи, что свидетельствует о том, что она там очень мерзнет. Больше о ее семье ничего неизвестно.