«Вата» в ярости 7 Телеграм-канал «Бегущий по кинолезвию»

29.01.2024, 13:11

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Первым разошелся муж Симоньян, тут же подключился Соловьев.

Патриоты негодуют. «Мастер и Маргарита» Локшина по итогам первого уикенда вышел в лидеры проката, собрав 428 млн рублей. Первым возбудился Тигран Кеосаян, чьи «патриотические шедевры» проваливаются в прокате («Крымский мост. Сделано с любовью» на сценарий жены-пропагандистки Симоньян за все время собрал в прокате 70 млн – вдвое меньше, чем было затрачено на его производство). И потребовал разобраться с режиссёром, который, «есть инфа… донатил на ВСУ и выступает с антироссийских позиций».

Тут же подключился Соловьев, который возмутился тем, что Локшин получил бюджетные деньги на фильм: «Утаили информацию? Ввели в заблуждение? Провели спецоперацию?... необходимо серьезнейшим образом разобраться».

И прочая «вата» в ярости: режиссер – «идейный противник российского государства и народа», и фильм совершенно антисоветский. Смешно, учитывая, что речь идет о романе Булгакова.

Комментарии читателей прекрасны: если такие люди, как Соловьев и Кеосаян, критикуют, надо срочно смотреть, пока не сняли с проката.

Телеграм-канал «Бегущий по кинолезвию»