Глава МИД Литвы: Путинская война — это региональная война не только против Украины

Глава МИД Литвы: Путинская война — это региональная война не только против Украины1
- 29.01.2024, 13:46
- 1,428
Но и в целом против Европы и Запада.
Кремлевский режим может остаться у власти на десятилетие. Чтобы противостоять его угрозам, нужно разработать правильную стратегию защиты от агрессии РФ.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Комментируя вопрос о готовности истеблишмента Европы ко второй холодной войне Запада и РФ, Ландсбергис отметил, что они уже выявляют ее ход.
Как подчеркнул министр иностранных дел Латвии, Путинская война - это региональная война не только против Украины, но и в целом против Европы и Запада.
«Если до этого дойдет, мы начнем называть это холодной войной 2.0 или как-то еще, это будет война, которую мы не выбирали. Это не наше мышление, не наша стратегия. Нам это навязали», - говорит Ландсбергис.
По словам латвийского министра иностранных дел, был «поток» военных, политиков, говорящих о вероятности существования в военных реалиях и призывающих быть готовыми к этому.
Поэтому, по мнению Ландсбергиса, к развитию такого сценария нужно предусмотрительно и тщательно готовиться.
В НАТО готовятся к возможным эскалациям
Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.
Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.
16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.
Ранее сегодня немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.
Накануне глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр после вчерашнего заседания Совета Украина-НАТО, на котором рассматривалось в частности противодействие ВСУ широкомасштабной военной агрессии РФ, призвал мировое сообщество не впадать в пессимизм.