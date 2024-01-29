The Economist: Россия проигрывает битву за Черное море 2 29.01.2024, 13:51

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Невероятный успех пришел в три шага.

Украина возобновляет морскую торговлю, обходя российскую блокаду, а также укрепляет свои позиции в Черном море. В этом уверены, в частности, международные аналитики.

19 сентября военные и гражданские морские офицеры собрались в секретном контрольном центре, чтобы наблюдать за отправлением Resilient Africa из одесского порта. Это было первое судно, которое использовало новый морской коридор Украины, созданный после срыва зернового соглашения при посредничестве ООН.

Россия угрожала открыть огонь по судам, которые используют коридор, но обошлось без неприятных инцидентов. Корабль держался украинского побережья, прежде чем войти в территориальные воды Румынии, Болгарии и продолжить свой путь через Босфор до конечного пункта назначения в Хайфе.

Стратегически необходимый коридор

Аналитики издания The Economist пишут, что такой коридор для Украины стратегически необходим, несмотря на то, что Россия грозилась в любой момент открыть по нему огонь. Собственно, до полномасштабной войны 60% торговли Украины осуществлялось через глубоководные порты, которые веками использовались для выхода на рынки Африки и Ближнего Востока.

Решение России по поводу блокады было актом экономической войны. Потому и Киев тайно начал разрабатывать собственный альтернативный маршрут. Были выбраны самые мелководные участки, безопасные от российских подлодок. Стратегия заключалась также в том, чтобы плыть близко к побережью, чтобы быть под защитой береговой артиллерии.

–Мы верили, что это сработает, но речь шла об убеждении других, – говорит Юрий Васьков, замминистра инфраструктуры Украины.

Первые корабли плыли себе в убыток, но уверенность привела к снижению стоимости страхования суден, которые используют маршрут, на три четверти, а впоследствии – и до возврата доходов. Около 500 кораблей следовали за Resilient Africa в Одессу и из нее.

Наши дни: из Одессы отправляются корабли

Конец января 2024 года. Четырнадцать кораблей загружались в доках, рассказывают журналисты. Еще одиннадцать ждали на горизонте своей очереди на инспекцию пограничниками, передвигавшимися на скоростных лодках.

Пограничная служба теперь не только проверяет товары на борту, но и ищет российские диверсионные группы, которые представляют большую угрозу. В то же время важно, что все движение в регионе подчинено единому морскому командованию.

–Мы связываем торговцев с аварийными службами, экологическими службами, рассказываем о погодных отчетах, ракетных атаках и воздушных тревогах, – говорит Юрий Литвин, гендиректор «Администрация морских портов Украины».

На суше работа остается такой же, как всегда: деликатной, требовательной, опасной. Докеры прекращают работу только во время воздушных тревог, которые могут занять несколько часов. Они добавляют около 30% ко времени загрузки, говорит Павильянити-Карпов Денис Вячеславович, заместитель начальника Одесского морского порта.

Много усилий, которые того стоили

Украине пришлось сделать немало, чтобы создать собственный коридор, преодолев доминирование России в Черном море. По словам Дмитрия Плетенчука, спикера ВМС, невероятный успех пришел в три шага.

• Первый. В начале полномасштабной войны, в марте 2022 года, Украина предотвратила десантную операцию врага. Была остановлена попытка оцепления Одессы с запада на расстоянии в 100 километров, а именно – в Вознесенске.

• Второй. Украина смогла создать 100-мильную буферную зону в северо-западной части Черного моря после уничтожения российского флагмана «Москва» и вернуть контроль над стратегическим островом Змеиный.

• Третий. Российские военные корабли оттеснили с северо-западной, центральной и даже юго-западной части Черного моря. Украина охотилась с помощью ракет на российские судна и успешно их уничтожала.

Теперь даже восточное побережье Крыма не считается безопасным, а самые боеспособные корабли России прячутся в Новороссийске, в 600 километрах от полуострова,

– констатируют аналитики

Всего Силам обороны Украины удалось уничтожить по меньшей мере 22 из 80 боевых кораблей российского Черноморского флота и повредить еще 13. Эти цифры были бы еще больше, если бы Россия не подняла несколько затонувших суден.

В то же время Плетенчук добавляет, что это только вопрос времени – когда мы уничтожим весь Черноморский флот вражеского государства.