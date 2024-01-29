закрыть
29 января 2024, понедельник, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанка получила травму во время экскурсии по храму

9
  • 29.01.2024, 14:01
  • 4,424
Минчанка получила травму во время экскурсии по храму

Язык церковного колокола во время звона оторвался и попал ей в голову.

Туристка из Минска получила травму во время посещения Свято-Михайловской церкви в агрогородке Лясковичи Петриковского района, сообщила пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз.

Инцидент произошел 17 ноября 2023-го года. Во время экскурсии 54-летняя жительница Минска сказала, что хочет своими глазами увидеть, как звонят в колокола. Ее проводили в колокольню. В момент звона язык одного из колоколов оторвался и попал женщине в голову.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что минчанка получила легкие телесные повреждения по признаку кратковременного расстройства здоровья. По факту травмирования женщины проводится проверка.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох