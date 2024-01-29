Минчанка получила травму во время экскурсии по храму 9 29.01.2024, 14:01

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Язык церковного колокола во время звона оторвался и попал ей в голову.

Туристка из Минска получила травму во время посещения Свято-Михайловской церкви в агрогородке Лясковичи Петриковского района, сообщила пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз.

Инцидент произошел 17 ноября 2023-го года. Во время экскурсии 54-летняя жительница Минска сказала, что хочет своими глазами увидеть, как звонят в колокола. Ее проводили в колокольню. В момент звона язык одного из колоколов оторвался и попал женщине в голову.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что минчанка получила легкие телесные повреждения по признаку кратковременного расстройства здоровья. По факту травмирования женщины проводится проверка.