В Витебском районе детеныш оленя вышел к людям за помощью 9 29.01.2024, 14:23

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Его спасли местные жители.

Историей из тех, после которых снова начинаешь верить в людей, делится издание «Витьбичи». Обессиленный и больной олененок вышел к людям в Витебском районе, отбившись от стада. Обычно такое поведение животным не очень свойственно, и если они все же рискнули подойти к человеку — значит, дела совсем плохи. К счастью, витебский Бэмби попал в нужные руки.

Первым его обнаружил Михаил, водитель сельхозпредприятия «Рудаково»:

«Растерянное животное едва стояло на ногах, было в каком-то ступоре. Зная этих быстрых зверей, которые только увидев человека, убегают, заподозрил неладное. Остановился. Подошел и чуть не расплакался. Олень словно просил о помощи. Я просто не смог его оставить», — рассказал мужчина.

Михаил обратился к ветеринару Евгению, работавшему на том же предприятии, и вместе мужчины стали прозванивать все возможные инстанции. Так стартовала операция по спасению олененка, которая в общей сумме продлилась более пяти часов.

Первыми откликнулись сотрудники местного ДПС. Животное транспортировали в Витебскую ветеринарную академию, где врачи кафедры терапии укололи ему сердечный препарат и промыли желудок.

По словам врачей, олененок действительно отбился от стада, перестал есть и совсем ослаб. Если бы не помощь людей, вероятно, животное бы погибло в течение нескольких дней.

Сейчас олень уже начал принимать пищу и его жизни ничего не угрожает. Как только восстановление закончится, ветеринары выпустят его в естественную среду — в Летчанское лесничество.