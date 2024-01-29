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Мужчина напал на полицейских в центре Москвы

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  • 29.01.2024, 14:32
  • 4,472
Мужчина напал на полицейских в центре Москвы

Видео.

Днём 28 января в Москве 22-летний парень напал на полицейских на Манежной площади, сообщает телеграм-канал «База».

Мужчина вышел с «Охотного ряда» и сразу направился в сторону дежуривших полицейских. Подбежав к ним, он распылил газовый баллончик в лицо 22-летнему полицейскому спецполка и стоявшему рядом с ним росгвардейцу. Когда мужчину попытались задержать, он стал избивать сотрудника полиции руками и ногами.

Нападавшим оказался уроженец Ставропольского края Андрей Чальцев. По данным «Базы», ранее мужчину уже задерживали за различные акции в поддержку Украины. Пострадавший полицейский попал в больницу с различными травмами и химическими ожогами глаз.

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