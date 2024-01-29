«Если что-то не понимала, то коллеги-поляки объясняли жестами» 2 29.01.2024, 14:38

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Белорусы рассказали, как нашли работу в Польше без знания польского языка.

Найти работу в Польше проще, когда знаешь польский хотя бы на разговорном уровне. А можно ли найти работу без знания языка? Как пройти собеседование и наладить коммуникацию с коллегами?

Эти вопросы MOST задал белорусам, которым удалось устроиться в польские компании.

Поиски начала с запроса в Google

До эмиграции Алёна 11 лет работала в сфере общественного питания. В Польшу она уехала в 2021 году и сразу же начала самостоятельно искать работу в той же сфере. Поиски начала с запроса в Google — набрала «Вакансии сушист Польша». И неделю спустя пришла на новое рабочее место.

— Это было украинское заведение, в котором работали белoрусы и украинцы. Поэтому от кандидатов не требовали знания польского, просили лишь отправить фотографии своих работ, — рассказывает Алёна. — На тот момент я всего год крутила суши, но этого минимального опыта хватило для того, чтобы меня взяли на работу.

Но долго в этом заведении Алёна не задержалась — спустя две недели стала искать другие вакансии, а ещё через неделю решила уволиться. Говорит, было морально тяжело работать.

— За всеми сотрудниками постоянно следили с помощью камер, директор часто приходила на кухню и всё бесконечно проверяла. А уже во время увольнения напоследок сказала, что я слабый сушист.

В новом заведении девушка также работала сушистом, но там всё руководство и часть коллег были поляками. Начальство спокойно отнеслось к тому, что Алёна не знает польского, а если нужна была помощь, то русскоговорящие коллеги всегда были рады ей помочь и переводили.

— То, что я не знала польский, никак не влияло ни на мою зарплату, ни на качество работы, — продолжает Алёна. — Если я что-то не понимала, коллеги-поляки объясняли жестами или использовали google-переводчик. Правда, был один неприятный случай. Однажды коллега сказал, что раз уж я живу в Польше, то должна говорить по-польски. Причём он это сказал на повышенных тонах. Позже об этом узнало руководство и подняло языковой вопрос на собрании. Они объяснили всем, что много поляков работают за границей, и далеко не все говорят на языках стран, в которых живут.

«Не зная польского, зарабатываю больше, чем некоторые поляки»

Сергею удалось без знания польского языка в короткие сроки найти работу в Белостоке. Он обратился в кадровое агентство, и с его помощью устроился на должность оператора станков ЧПУ. Перед тем как приступить к работе, он прошёл медкомиссию за счёт кадрового агентства, а после — приступил к должностным обязанностям по ставке 17 злотых в час по Umowa zlecenie (гражданско-правовому договору, договору-поручению). Спустя полгода его ставка выросла до 21 злотого в час, и он успел получить ВНЖ.

— Первое время я не понимал, что мне говорят коллеги и начальство, — рассказывает Сергей. — Но мне повезло: иногда помогали с переводом белoрусы, которые хорошо знают язык. Несмотря на отсутствие коммуникации как таковой, рабочие отношения складывались нормально: без каких-либо упрёков, конфликтов и языковой дискриминации. А главное, это никак не повлияло на мою зарплату. Даже больше скажу: сейчас она у меня выше, чем у некоторых коллег. Я, не зная польского, зарабатываю больше, чем некоторые поляки.

«Говорить на польском всё равно придётся, поэтому буду учить»

Настя нашла работу в логистической компании примерно за месяц. Для поиска вакансий она использовала польское приложение pracuj.pl, сайт Razam work, а также тематические группы, в которых можно найти вакансии без знания языка и опыта.

— В первую очередь я заполнила заявку на сайте Razam work. Использовала фильтры «без знания языка», «с предоставлением жилья, питания» и так далее. Поискала интересные вакансии, откликнулась на некоторые — и уже на следующий день мне перезвонили. Это была сотрудница-белoруска из кадрового агентства, она назначила встречу для собеседования. Я сразу предупредила её, что не знаю польский от слова совсем и планирую идти на языковые курсы. Её это устроило. На собеседовании меня спрашивали об образовании, опыте работы, навыках.

Примерно через неделю Настя вместе с сотрудницей кадрового агентства, которая была в роли переводчика, поехала на предприятие для личного знакомства с руководителем.

— Что-то из того, что мне говорил мой будущий руководитель, я понимала, но ответить не могла, поэтому постоянно просила о помощи девушку, которая меня сопровождала. Врать, что знаю польский, не было смысла. Руководителя вполне устроило, что я планирую пойти на языковые курсы, однако в конце он всё равно сказал: «Ты, конечно, можешь быть отличным специалистом, но если не сможешь общаться, то это дорога в никуда».

Но для меня это не было новостью — я сама знаю о необходимости учить язык. В Польше я планирую жить, а работать буду с поляками, поэтому говорить в любом случае придётся, и хочется это делать хорошо.