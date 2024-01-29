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Аналитик: Киев взял тренд на нанесение фатального ущерба базовой отрасли РФ

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  • 29.01.2024, 14:40
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Аналитик: Киев взял тренд на нанесение фатального ущерба базовой отрасли РФ

Российскую армию ожидают серьезные проблемы.

Украина продолжает проводить последовательные атаки на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы России, в качестве новой цели выбрав комплекс в Ярославле. Об этом пишет российский экономический аналитик и блогер Анатолий Несмиян, подчеркивая фиксацию новой тенденции.

В своем Telegram-канале он отметил, что Украина систематически старается выбить производство топлива на всей европейской территории России. Ситуацию усугубляет авария на одном из крупнейших российских нефтехимических комплексов в Нижнем Новгороде. Таким образом, Киев взял тренд на нанесение фатального ущерба базовой отрасли России, на которую завязана вся российская экономика.

Более того, это неизбежно приведет к серьезным трудностям и в зоне боевых действий, поскольку российская бронетехника столкнется с проблемой горюче-смазочных материалов и топлива.

«Учитывая несопоставимые соотношения стоимостей беспилотников и атакуемых ими объектов, попытки, безусловно, будут продолжаться и далее», - подчеркнул он.

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